نماینده ولی فقیه در مازندران، آیت‌الله جوادی آملی را افتخار جهان اسلام و استان مازندران خواند و تفسیر ۸۰ جلدی «تسنیم» اثر ایشان را سفره گسترده‌ای از معارف قرآنی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، در چهارمین پیش‌همایش بین‌المللی تفسیر تسنیم آیت‌الله العظمی جوادی آملی، با تجلیل از مقام علمی این مفسر قرآن، گفت: آیت‌الله جوادی آملی افتخار جهان بشریت، اسلام و حوزه‌های علمیه است.

وی با اشاره به تفسیر ۸۰ جلدی تسنیم افزود: این اثر، سفره بزرگی از مواهب قرآنی است که برای همه گسترده شده و با جان، اندیشه و قلم انسانی فرهیخته پدید آمده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: این تفسیر مشتمل بر قرآن، سنت و معارف ناب است و تبدیل آن به نرم‌افزار برای استفاده آسان و همگانی ضرورتی انکارناپذیر دارد.