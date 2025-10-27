پخش زنده
امروز: -
چهارمین دوره مسابقات قرآن خانوادهها و کارکنان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به میزبانی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارمین دوره مسابقات قرآن کارکنان و خانوادههای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از هشتم آبانماه از سوی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی در مسجد ولایت اهواز آغاز میشود.
رشتههای این مسابقات در بخش کارکنان شامل حفظ دو سوره از سورههای (یس، واقعه، رحمن، دخان) و یک سؤال مفاهیم از سورههای انتخابی، حفظ سه جزء قرآن کریم به انتخاب شرکتکننده، ترجمه و مفاهیم سوره انسان (تفسیر نور)، قرائت تحقیق (سطح عالی)، قرائت تحقیق (سطح متوسط)، قرائت ترتیل (سطح عالی) و قرائت ترتیل (سطح متوسط) است.
این مسابقات از ساعت ۳۰: ۸ تا ساعت ۱۵ روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذرماه سال جاری در حسینیه حضرتامالبنین (س) و سالن آمفیتاتر شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار خواهد شد.
رشتههای همسران نیز شامل ترجمه و مفاهیم سوره انسان (تفسیر نور) و حفظ یک سوره از بین سورههای تحریم، ملک، حجرات و ق است.
رشتههای بخش فرزندان دختر زیر ۱۴ سال نیز شامل حفظ یک سوره از بین سورههای انشقاق، نازعات، عبس، مطففین و قرائت تقلیدی ۳ دقیقهای از قاریان برجسته قرآن و رشتههای فرزندان دختر ۱۴ سال به بالا ترجمه و مفاهیم سوره حجرات (تفسیر نور)، حفظ یک سوره از بین سورههای صف، جمعه، نوح و مزمل است.
این مسابقات پنجشنبه، ۱۵ آبانماه جاری، ساعت ۳۰: ۸ در مسجد ولایت توسعه نیشکر برگزار میشود.
رشتههای بخش فرزندان پسر زیر ۱۴ سال شامل حفظ یک سوره از بین سورههای انشقاق، نازعات، عبس، مطففین و قرائت تقلیدی ۳ دقیقهای از قاریان برجسته قرآن و برای فرزندان پسر بالای ۱۴ سال شامل حفظ یک سوره از بین سورههای صف، جمعه، نوح، مزمل و قرائت تحقیق یا ترتیل آیات انتخاب شده از سورههای ملک (آیات ۱ تا ۷)، جمعه (آیات ۱ تا ۵) و حدید (آیات ۱ تا ۶) است.
این مسابقات پنجشنبه، هشتم آبانماه جاری، ساعت ۳۰: ۸ در مسجد ولایت توسعه نیشکر برگزار میشود.
مراسم اختتامیه این مسابقات چهارشنبه، ۱۹ آذرماه سال جاری، ساعت ۹ در سالن آمفیتاتر کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان برگزار خواهد شد.
متقاضیان شرکت در این دوره از مسابقات قرآن میتوانند از طریق https://survey.porsline.ir برای ثبتنام اقدام کنند.
هدف از برگزاری این رقابتها، تداوم فعالیتهای فرهنگی و ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارکنان است. این مسابقات با ایجاد فضایی معنوی و صمیمی، نقش مهمی در تقویت روحیه همدلی و برادری میان خانواده بزرگ توسعه نیشکر ایفا میکند. پیشتر سه دوره از این مسابقات در کشت و صنعتهای دهخدا و امیرکبیر برگزار شده است. در سومین دوره، بیش از ۳۰۰ قاری از شرکتهای مختلف نیشکری حضور یافتند و به رقابت پرداختند.
حافظان و قاریان شاغل در مجموعه توسعه نیشکر در سالهای اخیر موفق شدهاند در مسابقات سراسری و بینالمللی قرآن کریم، عناوین برتر را بهدست آورند.