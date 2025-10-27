به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان گفت : وضعیت تولید گندم در ۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم و آبی شهرستان امسال ۹۵ هزار تن می‌باشد که از این مقدار ۵۳ هزار تن خوراکی و ۵ هزار و ۶۰۰ تن گندم بذری و در مجموع ۵۸ هزار و ۶۰۰ تن در ۷ مرکز خرید غله و ۲ مرکز تعاون روستایی خریداری شده است.

خشایار صنعتی افزود: مطالبات گندمکاران در این شهرستان ۱ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان می‌باشد که پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: بوکان رتبه دوم خرید تضمینی و رتبه اول تولید گندم در استان آذربایجان غربی را همچنان دارد.