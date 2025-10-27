درخشش نماینده شطرنج ایران در مسابقات فرانسه
نماینده شطرنج ایران با دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی، عملکرد درخشانی در مسابقات فرانسه از خود برجای گذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، استاد بزرگ مهدی غلامی نماینده کشورمان در مسابقات شطرنج آنماسمستر ۲۰۲۵ فرانسه با درخشش در این مسابقات در بخش استاندارد نایب قهرمان و در بخش سریع و برق آسا قهرمان شد.
در بخش سریع، نمایندگانی از هند و اوکراین دوم و سوم شدند. در برق آسا، نمایندگان فرانسه مقامهای دوم و سوم را کسب کردند. در بخش استاندارد، نماینده آمریکا اول شد و نماینده هند رتبه سوم را کسب کرد.
این مسابقات از ۲۶ مهر تا ۴ آبان با حضور شطرنجبازانی از ۱۹ کشور در شهر آنماس فرانسه برگزار شد.