به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، استاد بزرگ مهدی غلامی نماینده کشورمان در مسابقات شطرنج آنماس‌مستر ۲۰۲۵ فرانسه با درخشش در این مسابقات در بخش استاندارد نایب قهرمان و در بخش سریع و برق آسا قهرمان شد.

در بخش سریع، نمایندگانی از هند و اوکراین دوم و سوم شدند. در برق آسا، نمایندگان فرانسه مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. در بخش استاندارد، نماینده آمریکا اول شد و نماینده هند رتبه سوم را کسب کرد.

این مسابقات از ۲۶ مهر تا ۴ آبان با حضور شطرنج‌بازانی از ۱۹ کشور در شهر آنماس فرانسه برگزار شد.