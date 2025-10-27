مانور امدادی در مدارس استان البرز همزمان با هفته پدافند غیرعامل با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاههای امدادی در مقابله با مخاطرات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، ۵ تا ۱۱ آبان با عنوان هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده است، به منظور آشنایی دانش آموزان با کسب آمادگی در مقابله حوادث و سوانح، مانوری مشترک با حضور دستگاههای خدمات رسان در مدرسه شهید محمد زارع با مشارکت ۴۰۰ دانش آموز مانور امدادی برگزار شد.
دانش آموزان با اقدامات اولیه در مورد امدادرسانی، اطفاء حریق، حمل مصدوم، خروج اضطراری و پناهگیری صحیح در مقابله با بحران آشنا شدند، آمادگی در مخاطرات و حوادث غیرمترقبه با تمرین و هماهنگی بین دستگاههای امدادرسان بصورت میدانی تمرین و تسریع خدمات رسانی مورد سنجش قرار گرفت.