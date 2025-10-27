سومین دوره مسابقات کارتون و کاریکاتور «ترامپیسم» امروز پنجم آبان ماه، ۱۴۰۴ با برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه و با حضور دکتر محمد نادری و سید مسعود شجاعی طباطبایی از چهره‌های شاخص هنر کارتون و کاریکاتور ایران، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. مسعود شجاعی طباطبایی در بیان مضامین دوره سوم مسابقه گفت: نقش ترامپ در حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی علیه ایران، خروج از برجام، اعمال تحریم‌های گسترده، نگاه نژادپرستانه، سیاست جداسازی خانواده‌های مهاجر و خروج از توافق‌های زیست‌محیطی از جمله محور‌های اصلی آثار این دوره از مسابقات است.

عکاس : امیر مهدی حیدر