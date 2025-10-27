پخش زنده
امروز: -
بسته خبری۱۲۰ ثانیه مروری بر مهم ترین خبرهای چهارم آبان استان قم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته امروز به خبرهای زیر پرداخته شده است:
برگزاری پویش ملی ایرانیان برای امنیت غذایی
پوشش ۶۲۰ هزار نفری بیمه سلامت در قم
نمایش دشمن خدا روی صحنه
اجرای ۵۰۰ برنامه با محوریت جنگ ۱۲ روزه در هفته پدافند هوایی
برگزاری سومین رویداد اندیشه ورز در دانشگاه فرهنگیان
استقبال گرم و پرشور از ورزشکاران کبدی کار استان قم
جواد خلیلی رئیس هیئت کوهنوردی استان شد
افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه اسحاق حسینی