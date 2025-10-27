به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان پلدشت با حضور مدیران و روسای دستگاه‌های عضو در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه، فرماندار شهرستان پلدشت با اشاره به اهمیت مأموریت‌های این کارگروه در ارتقای شاخص‌های سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بر لزوم تحول در رویکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: ارائه گزارش در جلسات کافی نیست و باید دستگاه‌ها برای تحقق اهداف، برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده تدوین کنند.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اجرای برنامه‌های مناسبتی، موظف هستند با مشارکت و همکاری منسجم، برنامه‌ای جامع برای کل جامعه هدف طراحی و اجرا نمایند. آنچه امروز شاهد آن هستیم، اجرای برنامه‌هایی است که اگرچه ارزشمندند، اما از انسجام کافی برخوردار نیستند.