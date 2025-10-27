قائم مقام و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌های تملک دارایی‌ها حداکثر سه ماه در نظر گرفته شده است.

قائم مقام و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید امیر مرتضوی در نشست با مسئولان وکارشناسان قضایی و دارایی استان همدان با بیان اینکه انبارداری و ذخیره کالا‌های توقیفی قاچاق و تملک شده در استان همدان منضبط و یک پارچه انجام شده است افزود: به استان ها اختیارات لازم برای رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده ها داده شده است.

رییس کل دادگستری استان همدان هم گفت: امسال تعزیرات حکومتی ۷ هزار و ۸۰۰ پرونده را به شعب مختلف دادگستری معرفی کرده است که ۹۰۰ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۱۶۳ پرونده با موضوع اموال تملیکی مشترک با دارایی بوده است.

بهروز محمدی مهر افزود: تا پایان مهرماه ۷۰ تملک دارایی‌ها بررسی و به مزایده گذاشته شده است و مابقی هم در دست پیگیری و تکمیل فرایند قضایی است.