پخش زنده
امروز: -
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از پرستاران بیمارستان فاطمهالزهرا مهریز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، ضمن تبریک این روز فرخنده، از زحمات و تلاشهای شبانهروزی پرستاران قدردانی کردند.
مسئولان با اهدای گل و لوح تقدیر، از خدمات ارزشمند پرستاران در عرصه خدمترسانی به بیماران و حفظ سلامت جامعه تجلیل کردند.
این دیدار در فضایی صمیمی و به منظور گرامیداشت مقام والای پرستاران و ارج نهادن به تلاشهای آنان در مسیر خدمت به مردم برگزار شد.