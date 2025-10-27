به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از پرستاران بیمارستان فاطمه‌الزهرا مهریز تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، ضمن تبریک این روز فرخنده، از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران قدردانی کردند.

مسئولان با اهدای گل و لوح تقدیر، از خدمات ارزشمند پرستاران در عرصه خدمت‌رسانی به بیماران و حفظ سلامت جامعه تجلیل کردند.

این دیدار در فضایی صمیمی و به منظور گرامیداشت مقام والای پرستاران و ارج نهادن به تلاش‌های آنان در مسیر خدمت به مردم برگزار شد.