بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، گفت: ۲۳ سال از زمان تأسیس سازمان پدافند غیرعامل کشور میگذرد و این مجموعه با دریافت قانون مصوب مجلس و اساسنامه مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به بلوغ نسبی رسیده است.
احسان جهانیان با اشاره به هفته پدافند غیرعامل (۵ تا ۱۱ آبان) افزود: شعار امسال هفته پدافند غیرعامل “تابآوری زیرساختی و پایداری اجتماعی” است و دستیابی به پایداری اجتماعی بدون عبور از مسیر گفتمان وفاق ملی ممکن نخواهد بود.
وی اضافه کرد: در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری از ابتدای سال تا کنون بیش از ۴۰۰ نفرساعت آموزش تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل برگزار شده که پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۱۰ هزار نفرساعت افزایش یابد؛ همچنین ۳۰۰ برنامه کاربردی در دستگاههای اجرایی عضو شورای پدافند غیرعامل استان در دو سطح استانی و شهرستانی در نظر گرفته شده که اجرا میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر آموزش همگانی پدافند غیرعامل را اولویت جدی امسال خواند و تصریح کرد: بالابردن سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با مباحث کاربردی این حوزه نقش مؤثری در تحقق پایداری اجتماعی دارد.
وی در پایان با قدردانی از همکاری اعضای شورای پدافند غیرعامل استان، مشارکت مردم را رمز موفقیت برنامههای پدافند غیرعامل دانست و بر اهمیت آموزشهای عمومی تأکید کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری بوشهر هم از آغاز اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه آموزشی، رزمایشی و فرهنگی در سطح استان بهمناسبت هفته پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: محور اصلی برنامهها امسال بر آموزش و ارتقای گفتمان پدافند غیرعامل در جامعه متمرکز است.
جواد لقمانزاده اظهار کرد: با آغاز هفته پدافند غیرعامل که از امروز شروع شده و تا یازدهم آبان ادامه دارد، مجموعه گستردهای از فعالیتها در شهرستانهای دهگانه استان برنامهریزی شده تا مفهوم پدافند غیرعامل در همه سطوح مدیران اجرایی گرفته تا دانشآموزان و دانشجویان بهدرستی تبیین شود.
وی عنوان کرد: شعار امسال پدافند غیرعامل، بیان کرد: سرفصلهای آموزشی ما با هدف افزایش آمادگی در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی طراحی شده است.
مدیرکل پدافند غیرعامل بوشهر گفت: در این هفته مجموعهای از دورههای آموزشی ویژه کارمندان دستگاههای اجرایی، دانشجویان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم برگزار میشود تا با مبانی و اصول پدافند غیرعامل آشنا شوندکه این آموزشها شامل مدیریت بحران، حفاظت از زیرساختها، و اصول رفتار در شرایط اضطراری است.
وی ادامه داد: در کنار برنامههای آموزشی، رزمایشهای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله آب، برق، گاز و مراکز درمانی نیز در دست اجراست تا میزان آمادگی دستگاهها در مواجهه با تهدیدهای احتمالی سنجیده شود.
لقمانزاده ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و اعضای شورای پدافند غیرعامل استان گفت: تمام دستگاههای اجرایی با محوریت استانداری و شورای پدافند غیرعامل، در این هفته برنامههایی دارند. هدف این است که استان بوشهر به عنوان استانی راهبردی و انرژیمحور، از منظر آمادگی غیرعامل، در سطح بالایی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تلاش ما این است که پدافند غیرعامل از یک مفهوم اداری به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه مردم نسبت به موضوع آمادگی، پیشگیری و خودحفاظتی در برابر بحرانها حساس باشند.