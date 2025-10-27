به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار شهرستان در جلسه هماهنگی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان که ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با اشاره به جایگاه این روز در تقویم انقلاب اسلامی، بر اهمیت انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان تأکید کرد.

رعنا قربانی ۱۳ آبان را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواند و افزود: در شرایط حساس کنونی منطقه، از جمله تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، ملت ما ثابت کرد که در برابر ظلم و تجاوز ساکت نمی‌نشیند و پیام عزت، استقلال و مقاومت را به جهانیان مخابره می‌کند.

قربانی با اشاره به ریشه‌های عمیق فرهنگ مقاومت در مکتب عاشورا و سیره امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)، خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، نیازمند همدلی، انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی است.

فرماندار شهرستان در ادامه با دعوت از مردم فهیم شهرستان برای حضور پرشور در مراسم ۱۳ آبان، تصریح کرد: حضور گسترده مردم، پیام عزت و استقلال ملت ایران را بار دیگر به گوش جهانیان خواهد رساند.

بر اساس اعلام در این جلسه، مراسم اصلی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان در دو شهر پلدشت و نازک علیا و همچنین روستای شهرک ارس برگزار خواهد شد.

همچنین مسیر راهپیمایی روز سه‌شنبه در شهر پلدشت، از مقابل مسجد جامع آغاز و پس از گذر از خیابان‌های ساحلی، ولیعصر، میدان انقلاب (شهریار) و خیابان پاسداران، در میدان امام حسین (ع) به پایان خواهد رسید.