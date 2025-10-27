به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،معصومه مویدی افزود: همزمان با سراسر کشور نهمین کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی استان فارس با حضور محققان، کارشناسان و خبرنگاران حوزه کشاورزی استان در ۱۱۰ مرکز جهاد کشاورزی برگزار شد.

مویدی گفت: این برنامه‌ها به شکل کارگاه، برنامه‌های روز مزرعه و روز انتقال یافته‌ها با میزبانی تعاونی‌ها و تشکل‌ها اجرا شد و زمینه بهره مندی بهره برداران پهنه‌های تولیدی از یافته‌های علمی و تحقیقاتی را فراهم کرد.

او افزود: این کاروان ترویجی با رویکرد مدیریت بحران و تغییر اقلیم و با اهداف جریان سازی اجتماعی برای نهادینه سازی فرهنگ الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی، آشنایی با پیامد‌های تغییر اقلیم بر محصولات زراعی برگزار شد.

مویدی ادامه داد: ارائه راهکار‌های مناسب برای سازگاری و کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم بر محصولات زراعی و تبیین نقش و جایگاه صندوق بیمه کشاورزی، تشکل ها، تعاونی‌ها و الگو‌های نظام بهره برداری برای تاب آوری در مواجه با تغییر اقلیم از دیگر اهداف برگزاری این برنامه‌ها بود.

او اضافه کرد: نهادینه سازی الگوی کشت در استان و در نهایت افزایش بهره وری و میزان تولید محصولات شتوی از دیگر اهداف برگزاری این کاروان ملی بود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تغذیه متعادل و روش‌های مصرف کود‌های پایه، بوجاری بذر و ضد عفونی بذور خود مصرفی و اهمیت استفاده از بذور گواهی شده در افزایش عملکرد، استفاده از بذر مال‌ها و روش‌های کاربرد آن، آشنایی با ارقام بذر مناسب و سازگار با اقلیم‌های مختلف، خاک ورزی حفاظتی و آشنایی با ماشین آلات و روش‌های کاشت محصولات شتوی، روش‌های نوین کشت محصولات شتوی با تاکید بر کشت روی پشته‌های عریض در کشت محصولات شتوی از دیگر عناوین برنامه‌های آموزشی این کاروان ترویجی بود.