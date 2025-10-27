خراسان جنوبی در ماه‌های آینده بر پایه تازه‌ترین الگو‌های پیش‌بینی فصلی و اقلیمی، با افزایش دما و کاهش چشمگیر بارش در فصل پاییز روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل هواشناسی استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به جدیدترین مدل‌های پیش‌بینی اقلیمی گفت: در چهار ماه آینده، میانگین دما در سطح استان نیم تا یک درجه بالاتر از میزان نرمال خواهد بود و این افزایش دما نشانگر تداوم گرمایش نسبی و شرایط گرم‌تر از حالت معمول است.

نخعی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که بارش‌های فصل پاییز کمتر از میانگین نرمال خواهد بود، در حالی که میانگین بارش پاییز در استان حدود ۱۹ میلی‌متر است و انتظار می‌رود تا ۱۰ میلی‌متر کاهش نسبت به شرایط معمول رخ دهد.

وی گفت: در فصل زمستان، میانگین بارش حدود ۶۷.۲ میلی‌متر برآورد می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد شرایط بارندگی در این فصل نزدیک به حالت نرمال خواهد بود، اما با این حال، تغییرات اقلیمی سبب شده بخش عمده بارش‌ها به پایان زمستان و اوایل بهار منتقل شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر گرمایش جهانی و تغییرات الگو‌های فصلی افزود: این تغییر در زمان‌بندی بارش‌ها می‌تواند بر محصولات راهبردی استان از جمله زرشک اثرگذار باشد، هرچند زرشک از گیاهان مقاوم در برابر شرایط خشک محسوب می‌شود.

نخعی گفت: وقوع بارش به‌موقع نقش مؤثری در افزایش عملکرد و کیفیت زرشک دارد و از آنجا که معیشت بسیاری از روستاییان وابسته به این محصول است، اطلاع‌رسانی دقیق شرایط جوی برای برنامه‌ریزی کشاورزان اهمیت حیاتی دارد.

وی با اشاره به شرایط لازم برای شکل‌گیری بارندگی افزود: وجود رطوبت مناسب، هسته‌های تراکم گرد و غبار، دمای نزدیک به نقطه شبنم و وجود جریان صعودی ناپایدار، چهار شرط اصلی برای وقوع بارش در منطقه هستند.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی همچنین گفت: در سطح استان حدود ۱۱۰ ایستگاه هواشناسی فعال است که شامل ایستگاه‌های باران سنجی، اقلیم‌شناسی، فرودگاهی، پایش گرد و غبار و جاده‌ای می‌شوند و از میان آنها ۲۶ ایستگاه خودکار اطلاعات را به‌صورت لحظه‌ای ارسال می‌کنند.

نخعی افزود: با توجه به پهناوری خراسان جنوبی، افزایش تعداد ایستگاه‌ها ضروری است تا شناخت دقیق‌تری از اقلیم منطقه حاصل شود و داده‌های برداشتی از این ایستگاه‌ها مبنای تجزیه و تحلیل نقشه‌های هواشناسی و پیش‌بینی پدیده‌های جوی از جمله بارش، یخبندان، طوفان و باد‌های شدید است.

وی با بیان اینکه اساس کار هواشناسی بر دو محور پایش جو و پیش‌بینی شرایط جوی است گفت: اطلاعات مشاهده‌شده شامل فشار، دما، رطوبت، جهت و سرعت باد و نوع ابر‌ها به صورت منظم ثبت و در قالب کد‌های استاندارد ارسال می‌شوند تا مبنای پیش‌بینی‌های آینده قرار گیرند.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی همچنین گفت: بر اساس پیش‌آگاهی‌ها، در یخبندان زودرس ۱۴ مهرماه امسال در منطقه سربیشه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشاورزی مبنای اقدامات پیشگیرانه بود و از وارد شدن خسارت به محصولات جلوگیری شد.