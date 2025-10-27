پخش زنده
امروز: -
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی بر لزوم ارتقاء برنامههای اصلاح و تربیت زندانیان در شهرستان خوی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی عملکرداصلاح و تربیت زندانیان و تحولات زندانبانی اسلامی شهرستان خوی با حضور مدیرکل زندانهای استان، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی، حجتالاسلام عباسعلی امامی رییس حوزه قضایی، حجتالاسلام یعقوب رشتبر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.
در این جلسه مدیرکل زندانهای استان، آقای فتحی، با تأکید بر نقش اصلاح و تربیت زندانیان و اهمیت اشتغال و مهارتآموزی آنان گفت:خوشبختانه با فراهم شدن زمینه اشتغال و مهارتآموزی، زندانیان علاوه بر کسب درآمد برای خود و خانواده، مهارتهای لازم برای بازگشت مسئولانه به جامعه را فرا میگیرند.
وی افزود:امسال بیش از سه هزار و پانصد نفر از زندانیان در ۶۲ رشته و ۱۳۷ دوره آموزشی شرکت کرده و مدارک فنی و حرفهای دریافت کردهاند. این اقدامات علاوه بر توانمندسازی زندانیان، زمینه پیشگیری از بازگشت مجدد آنها به زندان را فراهم میکند.
درجلسه، حجتالاسلام محمد کریمی به عنوان رییس جدید زندان مرکزی خوی معرفی شد و از تلاشها و خدمات حسن قنبرلو، رییس پیشین زندان، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
این مراسم با هدف تحکیم همکاری بین نهادهای قضایی، اجرایی و اجتماعی در راستای اصلاح و تربیت زندانیان و ارتقای سطح خدمات زندانبانی در شهرستان برگزار شد.