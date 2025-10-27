پخش زنده
رئیس کمیته ایران در انجمن صادرات و واردات روسیه، در دیدار با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، تأکید کرد که لباسهای مدرن ایرانی که با عناصر سنتی مزین شدهاند، قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به کالاهای لوکس در بازار مد و لباس روسیه دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم ملّو رئیس کمیته ایران در انجمن صادرات و واردات روسیه، ضمن تأکید بر «جای خالی ایران در صنایع خلاق روسیه»، «مسیر سبز» توسعه تجارت مد و پوشاک ایران در این کشور را در گرو اصالت فرهنگ و هنر ایرانی دانست.
وی با انتقاد از فقدان دانش بازاریابی تخصصی در ایران برای بازار روسیه، که شباهت زیادی به مدلهای اروپایی دارد، بر لزوم آموزش تجار و تولیدکنندگان ایرانی در این زمینه تأکید کرد.
ملّو همچنین پیشنهاد داد که فعالان مد و لباس کشور باید از طریق برگزاری همایشها و نمایشگاههای مشترک، ظرفیتهای خود را فعال کرده و به همافزایی با کشورهای منطقه قفقاز بپردازند تا بتوانند جایگاه برتری در تجارت حوزه مد با همسایه شمالی ایران کسب کنند.