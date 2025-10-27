پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از پیش بینی برداشت پنج تن زعفران از سطح زیر کشت هزار هکتاری این محصول در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی حسینی ضمن گرامیداشت روز ملی زعفران گفت: از سطح هزار هکتاری زعفران استان حدود ۸۰ درصد آن بارور بوده که پیش بینی میشود، در سال جاری با توجه به برگزاری دورههای آموزشی در زمینه تغذیه این مزارع از هر هکتار مزارع بارور این محصول حدود ۶ کیلو کلاله خشک برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه این گیاه کم آبخواه در فضای آزاد کشت شده و محصول فصل سرد سال است، افزود: شهرستانهای بهاباد، تفت و مهریز بیشترین سطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: زعفران تولید شده در استان دارای عطر و طعم ویژه بوده و از نظر کیفیت، دارای مزیت نسبی و ممتاز است که حدود ۸۰ درصد آن با برندهای تجاری مختلف به کشورهای همجوار صادر میشود.
حاجی حسینی خاطر نشان کرد: صادرات مستقیم زعفران از استان یزد از برنامههای آتی و در دست اقدام سازمان است که به زودی محقق میشود.