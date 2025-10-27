سرپرست فرمانداری اشنویه از تعطیلی سه شنبه بازار دواب در راستای پیشگیری و جلوگیری از تب برفکی در دام‌های سنگین و سبک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عبدالسلام‌مام عزیزی در جلسه هماهنگی لزوم واکنش سریع در مقابل بیماری تب برفکی با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در دامداری‌ها، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه تب برفکی تأکید کرد.

وی افزود:لازم است تصمیم‌های پیشگیرانه و اقدامات مراقبتی در سطح دامداری‌ها و اماکن دامی با جدیت اجرا شود تا از شیوع این بیماری در شهرستان جلوگیری گردد.

حاجی زاده رییس دامپزشکی شهرستان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پیشگیری از بیماری تب برفکی و اجرای طرح واکسیناسیون دام‌های شهرستان ارائه داد.

در این جلسه با مصوبه کارگروه تا اطلاع ثانوی در راستای پیشگیری از بیماری تب برفکی سه شنبه بازار اشنویه تعطیل اعلام شد.