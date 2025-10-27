به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلات گفت: این آتش‌سوزی ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه امروز در محدوده‌ محله شب‌خانه از توابع لایین‌کهنه، آغاز شد و با تلاش نیرو‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و همکاری مردم محلی، در ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه مهار شد.

مجید بهشتی افزود: در این حادثه حدود ۱۵ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در آتش سوخت و حدود ۷۰۰ درخت ارس نیز طعمه شعله‌ها شدند.

بهشتی با قدردانی از همکاری مردم و نیرو‌های امدادی ادامه داد: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.