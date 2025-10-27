به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: ساعت ۱۴:۵۹ امروز (یکشنبه) بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیونت ایسوز در محور پرحادثه اراک به ازنا، حوالی پیچ نیروگاه، دو نفر مصدوم شدند.

با اعلام این حادثه به سامانه اورژانس، تیم فوریت‌های پزشکی پایگاه اورژانس ۱۱۵ دستجرده به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات فوریت پزشکی، هر دو مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.