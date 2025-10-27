پخش زنده
۸۰ زندانی در کهگیلویه و بویراحمد با بدهی مالی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به میمنت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها به آغوش خانواده خود بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل زندانهای استان از آزادی ۸۰ زندانی جرایم غیر عمد به مناسبت میلادحضرت زینب خبر داد و گفت: مبلغ بدهکاری این زندانیان ۶۴۵ میلیارد تومان بود.
سیروس امینی افزود: برای آزادی این زندانیان ۲۷۰ میلیارد تومان مربوط به گذشت شکات و مابقی اعسار، وجوه اداره شده، آورده زندانی و خیران و نیکوکاران هزینه شده است.
وی ادامه داد:: هم اکنون ۱۸۰ زندانی جرایم غیر عمد در مؤسسات کیفری استان وجود دارند که انتظار میرود خیران و نیکوکاران برای آزادی آنان اهتمام بیشتری داشته باشند.