به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اعمال قانون خودرو‌هایی که با تغییرات نامتعارف در سیستم فنی و ظاهری موجب آلودگی صوتی باعث مزاحمت برای شهروندان می‌شود خبرداد.

سرهنگ همتی زاده بابیان اینکه تصادفات درون شهری منجر به جرح ۱۹ درصدی کاهش داشته است گفت: در نیمه اول امسال ۲۹ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را ازدست دادند.

وی عدم رعایت حق تقدم و رعایت نکردن فاصله طولی و عدم توجه به جلو، را از دلایل اصلی تصادفات درون شهری در استان بیان کرد.

به گفته رئیس پلیس راهور استان، شهر‌های سنندج و سقز در صدر آمار تصادفات قرار دارد.