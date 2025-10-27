معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه در دیدار معاون وزیر بهداشت، گفت: کادر درمان این نیرو همواره یاری‌گر نظام سلامت بوده و با ارائه خدمات درمانی در مناسبت‌های مختلف، حضوری فعال و تأثیرگذار در مناطق مرزی و محروم کشور داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به‌مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، سردار سرتیپ «احمد اخوان» معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، با دکتر «عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار اخوان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره پرستاران شهید، از نقش پرستاران در عرصه‌های دفاع مقدس، بحران کرونا و جهاد سلامت تجلیل کرد.

وی با بیان اینکه پرستاران در دوران دفاع مقدس نمونه‌ای درخشان از ایثار و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشتند، گفت: پرستاران مؤمن و صبور در سخت‌ترین شرایط، در کنار رزمندگان اسلام ایستادند و صحنه‌هایی ماندگار از انسانیت و فداکاری را رقم زدند. یاد و خاطره پرستاران شهید، سرمایه‌ای معنوی و ماندگار برای ملت ایران است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه افزود: روحیه ایثار و جهاد همچنان در جامعه پرستاری کشور زنده و جاری است و امروز نیز همانند سال‌های دفاع مقدس، پرستاران در خط مقدم جهاد سلامت، صادقانه و با عشق الهی به مردم خدمت می‌کنند.

سردار اخوان با تأکید بر نقش پررنگ کادر درمان نیروی زمینی سپاه در بحران‌های ملی، به‌ویژه دوران همه‌گیری کرونا عنوان کرد: کادر درمان این نیرو همواره یاری‌گر نظام سلامت بوده و با برپایی بیمارستان‌های سیار در دوران کرونا و ارائه خدمات درمانی در مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله اربعین، حضوری فعال و تأثیرگذار در مناطق مرزی و محروم کشور داشته است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد پرستاران شهید در جنگ دوازده‌روزه با رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی اظهار داشت: «در این نبرد نابرابر، شماری از پرستاران رشید کشور از میان کارکنان مراکز درمانی دولتی، جان خویش را در مسیر خدمت به مردم فدا کردند که یاد آنان گرامی و راهشان الهام‌بخش است.»

در ادامه، دکتر «عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز ضمن تقدیر از همراهی و پشتیبانی مؤثر نیروی زمینی سپاه با مجموعه وزارت بهداشت در بحران‌ها گفت: وفاق و همدلی میان دولت، وزارت بهداشت و نیرو‌های مسلح، الگویی موفق از همکاری ملی است. در جریان جنگ ۱۲ روزه، جامعه پرستاری کشور شش شهید تقدیم نظام اسلامی کرد که نام‌شان برای همیشه در تاریخ سلامت کشور جاودانه خواهد ماند.

همچنین سردار اخوان در برنامه‌ای جداگانه، با حضور در یکی از مراکز درمانی نیروی زمینی سپاه، از خدمات و تلاش‌های صادقانه پرستاران آن مرکز به‌عنوان نمونه‌ای درخشان از تعهد، تخصص و روحیه جهادی جامعه پرستاری تجلیل کرد.

وی در جمع پرستاران این مرکز گفت: نقش پرستاران در پاسداری از سلامت رزمندگان و مردم، خطیر و ارزشمند است و پرستاران نیروی زمینی سپاه همواره در میدان خدمت، پیشتاز و الگوی جهاد در راه مردم بوده‌اند.

این دیدار‌ها با تأکید بر استمرار همکاری نیروی زمینی سپاه و وزارت بهداشت در ارتقای خدمات درمانی کشور و تداوم فرهنگ ایثار در عرصه سلامت پایان یافت.