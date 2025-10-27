خلیج فارس همچنان مواج و متلاطم
هواشناسی بوشهر وزش بادهای شمالی و تلاطم دریا را تا روز سهشنبه برای استان پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، در برخی ساعتها با وزش بادهای شمالی بر روی دریا، سواحل استان تا ظهر سه شنبه متلاطم پیش بینی میشود.
حسین مستانه افزود: در این مدت خیزش گردوخاک محلی در نوار ساحلی استان و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای بر روی دریا دور از انتظار نیست. ضمن اینکه از روز چهارشنبه تا شنبه آینده، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعتها، آرام خواهد بود.
وی آسمان را بیشتر صاف همراه با غبار محلی، در ساعتهایی وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک و فردا در مناطق جنوبی مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا شمالی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و ر روی دریا در برخی ساعتها ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۶:۱۵، مد اول ساعت ۱۲:۳۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۴۰ و مد دوم ساعت ۲۲:۵۰ دقیقه خواهد بود.