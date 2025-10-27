همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار از تلاش‌ها و خدمات پرستاران و کادر درمان خوی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، سردار سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقائی فرمانده سپاه خوی به همراه حجت‌الاسلام سید علی سیدنظری مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه و جمعی از مسئولان این نهاد با حضور در مراکز درمانی شهرستان از تلاش‌ها و خدمات پرستاران و کادر درمان تجلیل کردند.

در این دیدار که در درمانگاه شهدای سپاه و بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و امیرالمؤمنین (ع) خوی برگزار شد، فرمانده سپاه شهرستان با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت یاد شهدای مدافع سلامت گفت: پرستاران با روحیه ایثار و تعهد در خط مقدم جبهه سلامت خدمت می‌کنند و خدمات آنان نشانه‌ای از ادامه مسیر مجاهدان دوران دفاع مقدس در عرصه سلامت است.

سردار آقائی افزود: شغل پرستاری از مشاغل شریف و مقدس جامعه است و پرستاران با اخلاص، صبر و دلسوزی در جهت ارتقای نظام سلامت کشور تلاش می‌کنند.

حجت‌الاسلام سیدعلی سیدنظری، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه خوی نیز در این دیدار ضمن تبریک روز پرستار گفت: کادر درمانی در مراکز مختلف شهرستان با روحیه جهادی و انقلابی در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند و این مجاهدت‌ها مصداق لبیک عملی به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

در پایان این دیدار با اهدای شاخه گل از زحمات پرستاران و کارکنان درمانی شهرستان خوی قدردانی شد.