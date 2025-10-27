به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محسن اسدبیگی با اشاره به ارایه خدمات در خصوص ناباروری اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ۷۰ درصد هزینه های طرف قرارداد خصوصی پرداخت می شود.

وی افزود: بر این اساس اکنون ۷۰ درصد هزینه های عمل آی وی اف و تمام آزمایش ها و خدمات تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان گفت: تاکنون سه هزار و ۶۴۸ زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و با همکاری مراکز درمان ناباروری شفا و جهاد دانشگاهی، بیش از ۱۷ میلیارد تومان هزینه درمانی برای این زوج‌ها پرداخت شده است.

اسدبیگی با اشاره به نقش حمایتی بیمه سلامت از اقشار محروم جامعه عنوان کرد: بیمه سلامت یکی از ابزارهای خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران و در حال ارایه خدمت به سرمایه های این نظام مقدس است.

وی گفت: تعداد ۶۰۰ موسسه طرف قرارداد بیمه سلامت لرستان در سال ۱۴۰۰ اکنون به یک هزار و ۲۰۰ موسسه رسیده است که این مهم نقش قابل توجهی در پراکنش مناسب مراکز و دسترسی بیماران دارد.