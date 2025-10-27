عضو هیات رئیسه مجلس و پزشک معتمد فدراسیون والیبال گفت: صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان با اورژانس هوایی به تهران منتقل می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رضا جباری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که به عنوان پزشک معتمد فدراسیون والیبال برای بررسی وضعیت صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان به قطر اعزام شده، در خصوص آخرین وضعیت سلامتی کاظمی، اظهار کرد: صابر کاظمی با تعامل ایجاد شده با وزیر بهداشت قطر با اورژانس هوایی و با همراهی تیم متخصص پزشکی به تهران منقل می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همراهی رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از بررسی وضعیت صابر کاظمی و اقدامات انجام شده برای وی در قطر، با هماهنگی خانواده بیمار و مذاکره با شخص دکتر منصور وزیر بهداشت قطر این ملی‌پوش کشورمان به یکی از بیمارستان‌های مجهز تهران منتقل می‌شود.