به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این برنامه که با حضور محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان و شهرستان خوی برگزار شد، موضوعات مختلفی در حوزه بهره‌وری و تغییر اقلیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان این کاروان ترویجی، کارشناسان حاضر با اشاره به پیامد‌های تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ الگوی کشت ملی و سازگاری با شرایط اقلیمی جدید تأکید کردند. همچنین استفاده از رقم‌های متنوع بذر گندم متناسب با شرایط منطقه، مصرف اصولی و به‌موقع سموم کشاورزی، تقویت نقش صندوق بیمه کشاورزی در کاهش خسارات ناشی از نوسانات اقلیمی، و ارتقای جایگاه تشکل‌ها و تعاونی‌های روستایی در افزایش تاب‌آوری کشاورزان از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست آموزشی و ترویجی بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی در حاشیه این برنامه گفت: اجرای چنین کاروان‌های ترویجی با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو، زمینه تبادل تجربه، افزایش آگاهی و ترویج شیوه‌های علمی در تولید محصولات زراعی را فراهم می‌سازد. وی افزود: با توجه به تغییر شرایط آب‌و‌هوایی و محدودیت منابع آبی، رعایت اصول الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت مزرعه، می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و بهره‌وری داشته باشد.

کاروان‌های ترویج بهره‌وری از ابتدای سال جاری با هدف ارتقای دانش فنی کشاورزان و معرفی راهکار‌های علمی سازگاری با تغییر اقلیم در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و شهرستان خوی، میزبان نهمین مرحله از این طرح ترویجی بود.