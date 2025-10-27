پخش زنده
به مناسبت روز جهانی تغییر اقلیم، نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت محصولات زراعی با رویکرد سازگاری با تغییرات اقلیمی در شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛این برنامه که با حضور محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان و شهرستان خوی برگزار شد، موضوعات مختلفی در حوزه بهرهوری و تغییر اقلیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جریان این کاروان ترویجی، کارشناسان حاضر با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی، بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ الگوی کشت ملی و سازگاری با شرایط اقلیمی جدید تأکید کردند. همچنین استفاده از رقمهای متنوع بذر گندم متناسب با شرایط منطقه، مصرف اصولی و بهموقع سموم کشاورزی، تقویت نقش صندوق بیمه کشاورزی در کاهش خسارات ناشی از نوسانات اقلیمی، و ارتقای جایگاه تشکلها و تعاونیهای روستایی در افزایش تابآوری کشاورزان از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست آموزشی و ترویجی بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی در حاشیه این برنامه گفت: اجرای چنین کاروانهای ترویجی با حضور کارشناسان و کشاورزان پیشرو، زمینه تبادل تجربه، افزایش آگاهی و ترویج شیوههای علمی در تولید محصولات زراعی را فراهم میسازد. وی افزود: با توجه به تغییر شرایط آبوهوایی و محدودیت منابع آبی، رعایت اصول الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری و مدیریت مزرعه، میتواند نقش مهمی در پایداری تولید و بهرهوری داشته باشد.
کاروانهای ترویج بهرهوری از ابتدای سال جاری با هدف ارتقای دانش فنی کشاورزان و معرفی راهکارهای علمی سازگاری با تغییر اقلیم در نقاط مختلف استان برگزار میشود و شهرستان خوی، میزبان نهمین مرحله از این طرح ترویجی بود.