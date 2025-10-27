براساس اعلام اولیه ایران خودرو؛ مهلت ثبت نام در نهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات این گروه صنعتی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی که از اول آبان ماه آغاز شده، سه‌شنبه پایان می‌یابد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا فردا ۶ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir ثبت‌نام کنند و هر فرد صرفا مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است.

این طرح فروش در قالب فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است.

براساس این گزارش؛ در این دوره محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانه‌سوز، سورن XU۷P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF۷ توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه شده است.

بر اساس اعلام ایران‌خودرو، مراسم اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط از طریق پایگاه خبری رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام می‌شود.

گفتنی است در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت‌بندی) محصولات ایران خودرو حدود ۶ میلیون نفر برای ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردند.