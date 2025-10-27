در مراسمی مسئولان شهرستان از همسر شهید اسماعیل زارعی، از شهدای نیروی انتظامی، تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهید زارعی در سال ۱۳۸۴ در درگیری با اشرار در شهرستان اشنویه به شهادت رسید.

در این مراسم همچنین از کتاب زندگی‌نامه شهید زارعی رونمایی شد؛ کتابی که توسط خانم فخری مصری، از نویسندگان شهرستان، نگارش یافته بود.

علی علایی فرماندار سلماس، در این مراسم با تقدیر از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

شهرستان سلماس با ۲۵۰هزارنفر جمعیت تاکنون ۷۳۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.