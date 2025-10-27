به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلبهار با تشریح ابعاد و رویکرد برنامه الگوی کشت محصولات زراعی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: در این رویداد، مباحثی، چون تغییرات زمان کاشت، بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری، استفاده از پنل‌های خورشیدی، بذور اصلاح‌شده، کشاورزی مکانیزه، کود سبز، تنوع در انتخاب محصولات و بهینه‌سازی مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت.

سیدحسین حسینی افزود: هدف از اجرای این برنامه، ارتقای بهره‌وری، ترویج الگو‌های کشت سازگار با اقلیم، افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات محیطی، تقویت ارتباط میان کشاورزان و محققان و بازدید از مزارع پایلوت می‌باشد.





عزیزی محقق برتر کشور در دانه‌های روغنی و نماینده مرکز تحقیقات، پیامد‌های تغییر اقلیم بر محصولات زراعی (متناسب با الگوی کشت منطقه) و راهکار‌های مناسب برای سازگاری و کاهش مخرب تغییر اقلیم بر محصولات زراعی را بیان نمود.

در ادامه نمایندگان بیمه کشاورزی و تعاون روستایی به تبیین نقش و جایگاه تشکل ها، تعاونی‌ها و جایگاه بیمه کشاورزی برای تاب آوری در مواجه با تغییر اقلیم و نهادینه سازی الگوی کشت پرداختند.