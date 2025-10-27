به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی منتصر کوهساری با اعلام این خبر، گفت: در این عملیات‌ها ضمن امداد رسانی پزشکی، سه نفر از خدمه کشتی‌های تجاری متردد محدوده آب‌های ساحلی استان، به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در تشریح جزئیات خدمات دریایی ارائه شده، افزود: با اعلام اضطرار سه فروند کشتی مستقر در آب‌های استحفاظی استان گیلان در خصوص نیاز به دریافت خدمات اورژانسی سه نفر از خدمه شناور‌ها، شناور امدادی ناجی ۵۵ این اداره کل در حداقل زمان ممکن دریانوردان را به بندر انزلی منتقل کرد تا شرایط برای انجام امور درمانی برایشان فراهم شود.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به اینک شناور تخصصی امدادی ناجی ۵۵، ساخت متخصصین داخلی است گفت: این شناور به تازگی به ناوگان امداد و نجات دریایی این اداره کل ملحق شده و نخستین مأموریت موفق خود را با نجات سه دریانورد به انجام رساند.

کوهساری با تأکید بر اهمیت نقش مرکز هماهنگی جست‌و‌جو و نجات دریایی (MRCC) اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در حفظ و ارتقاء ایمنی تردد‌های دریایی، گفت: کلیه این عملیات‌ها بر اساس مفاد کنوانسیون بین‌المللی جست‌و‌جو و نجات دریایی (SAR) و با رعایت کامل اصول ایمنی، مدیریت ارتباطات بی‌سیم و هماهنگی با مراکز پزشکی ساحلی انجام شده است.