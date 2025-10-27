پخش زنده
عملیات اجرایی احداث زیرگذر «کوی راه حق» اصفهان تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان اصفهان از اجرای خط کشی، نصب علائم و پایان عملیات اجرایی زیرگذر کوی راه حق اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به پایان خط کشی و نصب علائم زیرگذر کوی راه حق و تکمیل عملیات اجرایی این زیرگذر در محور اصفهان- بهارستان، به زودی و با اطلاعرسانی عمومی، دوربرگردانهای روسطحی آن محدوده مسدود میشود.
مهرداد علیاکبری افزود: به منظور افزایش ایمنی تردد کاربران جادهای محور بهارستان، پس از ارتقای کیفی رویه آسفالتی، اجرای خط کشی و شانه سازی این محور اجرا میشود.
وی ادامه داد:گاردریلهای تصادفی محدوده بین پل راهداران تا اتصال به کندرو مقابل هلال احمر جمع آوری و با نیوجرسی مفصل جایگزین شد.
علی اکبری گفت: فرآیند اجرای روشنایی با نصب تابلو و پایهها در گردنه لاشتر هم پس از تکمیل فونداسیون، ادامه دارد و با همکاری اداره برق این مقطع تا پایان ماه جاری روشن شود.
وی با اشاره به طرحهای محدوده شرقی شهرستان اصفهان گفت: حفاری و نصب جعبههای بتنی پیشساخته زیرگذر زردنجان انجام شده و با اجرای آسفالت روی جعبهها، مسیر اصلی بازگشایی و این تقاطع به زودی تکمیل میشود.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان اصفهان، با اشاره به اجرای روکش آسفالت مورد تعهد این اداره در کمربندی شرق افزود: اتصال تقاطع طرح کنار گذر شرق با جاده قلعه شور هم در حال اجراست که در محور اصفهان زیار و نیمه شرقی محور قلعهشور با توجه به همکاری نکردن دیگر دستگاههای درگیر در موضوع انتقال نخالههای ساختمانی، این احجام در حاشیه محور با بولدوزر تسطیح شد.
علیاکبری تصریح کرد: روکش آسفالت میدان سوسارت تکمیل و تابلو و علائم ایمنی مورد نیاز هم نصب شده است و روشنایی آن هم به زودی تجهیز میشود، همچنین روکش آسفالت محور کوهپایه - اصفهان در محدوده محمدآباد محقق شد.
تقاطع ورودی کوی راه حق یکی از نقاط پرتصادف در محور اصفهان بهارستان است که برای ایمنسازی آن، طرح احداث تقاطع غیرهمسطح زیرگذر آن در دستور کار قرار گرفت.
این طرح با هدف تسهیل در عبور و مرور، کاهش ترافیک و خطرات جادهای اجرا شد. روستای کوی راه حق با حدود چهار هزار نفر جمعیت در پنج کیلومتری شهر اصفهان در مسیر جاده اصفهان- شیراز واقع است.