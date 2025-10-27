به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج کشاورزی سپاه استان خراسان رضوی با حضور در فریمان گفت: با مشارکت اقشار مختلف بسیج و همراهی دستگاه‌های متولی، زنجیره‌های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی در استان هدف حمایت اقتصادی قرار گرفته‌اند تا تولید را تقویت کند و به اشتغال پایدار کمک شود.

احمد گل‌محمدی افزود: این منابع به صورت مشارکت‌های اقتصادی در اختیار تولیدکنندگان، سرخوشه‌ها و فعالان حوزه کشاورزی گذاشته شده تا با هدف افزایش بهره‌وری و تقویت نقدینگی به کار گرفته شوند.

وی ادامه داد: در شهرستان فریمان نیز ، حدود ۱۴ میلیارد تومان مشارکت اقتصادی در حوزه زنجیره زعفران صورت گرفته است.

گل محمدی با بیان این که استان خراسان رضوی به عنوان قطب تولید کشور است ادامه داد: این مشارکت‌های اقتصادی باعث رقم زدن اتفاقات مثبت شده است، هرچند مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان همچنان وجود دارد.

وی گفت: تمرکز بر تقویت سرمایه در گردش و ایجاد اشتغال پایدار از اهداف اصلی است تا زنجیره‌های تولید بتوانند به شکل منسجم‌تر و مؤثرتر فعالیت کنند.