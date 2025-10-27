در سالروز ولادت حضرت زینب (س):
آزادی ۷ زندانی جرائم غیرعمد از زندان بوشهر
در سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) هفت زندانی جرائم غیرعمد زندان بوشهر با کمک نیکوکاران و ستاد دیه استان بوشهر بدهیشان پرداخت شد و از زندان آزاد شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ در زادروز حضرت زینب (س) عقیله بنیهاشم با حضور شماری از نیکوکاران انجمن حمایت از زندانیان استان، رئیسکل دادگستری استان، مدیرکل زندانهای استان، مدیرعامل ستاد دیه استان و فرماندار بوشهر در زندان مرکزی بوشهر، هفت زندانی جرمهای غیرعمد و مالی پس از پرداخت بدهی و پیمودن فرآیند قانونی، آزاد شدند.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: در مناسبتِ مبارکِ زادروز حضرت زینب (س) هفت تن از زندانیان جرائم مالی با کمک خیران و نیکوکاران آزاد شدند؛ نیکوکارانی که برخی از آنان خواستند گمنام بمانند.
مهدی مهرانگیز افزود: نزدیک به ۲ میلیارد تومان بدهی این زندانیان بود که یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان آن از کمک نیکوکاران و نیکاندیشان بود و ۷۰۰ میلیون تومان را نیز ستاد دیه استان گذاشت؛ البته بخشی از بدهی این زندانیان را نیز شاکیان گذشت کردند.
او با قدردانی ویژه از نیکوکاران و گمنامانِ آزادیِ زندانیان، از مردم استان بوشهر که بهگفته او در کمک کردن و نیکوکاری شهره هستند، خواهش کرد که باز هم در این راه یاری کنند تا زندانیان مالی و جرائم غیرعمد بیشتری از زندانهای استان آزاد شوند.
یکی از نیکوکاران انجمن حمایت از زندانیان استان هم به خبرنگار صداوسیما گفت: برخی از خیران حتی نمیخواستند در این آیین حضور داشته باشند تا گمنام بمانند و این نشان از دل بزرگ و اندیشه والای آنان دارد.
رضوان پولادیپور با یادآوری ضربالمثل «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» آمار داد که این انجمن و نیکوکاران استان بوشهر توانستهاند امسال زمینه آزادی ۸۲ زندانی را فراهم کنند.
این معلم و ورزشکار بااخلاق و نیکوکار از مردم استان بوشهر خواست تا با کمکهای حتی اندک خود در این راه، زندانیان و خانوادههای آنان را یاری و شادمان کنند.