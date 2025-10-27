پخش زنده
مجوز برگزاری نمایشگاههای گردشگری «فیتور اسپانیا و امیت ترکیه ۲۰۲۶»، به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات تخصصی و مدارک ارزیابیشده، موفق شد مجوز رسمی برگزاری غرفه ایران در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری «فیتور اسپانیا ۲۰۲۶» و «امیت ترکیه ۲۰۲۶» از سوی سازمان توسعه و تجارت ایران را دریافت کند .
این مجوز پس از ارزیابیهای تخصصی و بررسی مستندات و مدارک ارائهشده از سوی کانون به عنوان نماینده انحصاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و یکی از برگزارکنندگان اصلی رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی گردشگری و صنایعدستی، در راستای تقویت جایگاه بینالمللی گردشگری کشور و توسعه همکاریهای فرامرزی، صادر شد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با احراز حداکثر امتیازات لازم، در فهرست برگزارکنندگان معتبر سازمان توسعه و تجارت ایران قرار گرفت و در سال ۱۴۰۴ موفق شد مجوز رسمی برگزاری غرفه ایران در نمایشگاههای بینالمللی فیتور اسپانیا و امیت ترکیه برای سال ۲۰۲۶ میلادی را دریافت کند .
اخذ این مجوزها ، نشاندهنده توانمندی فنی، تخصصی و جایگاه حرفهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در عرصه برگزاری رویدادهای بینالمللی گردشگری است.