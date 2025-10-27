فرصت اندک برای استفاده از منابع نفتی
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران گفت: در صورت تداوم روند کنونی، حدود ۷۰ درصد نفت و ۸۰ درصد گاز باقیمانده کشور هرگز تولید نخواهد شد و زیر زمین باقی میماند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
امیر مقیسه مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران در دومین همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه نفت ستون فقرات اقتصاد و امنیت ملی ایران است، اظهار کرد: عمر صنعت نفت زودتر از پیشبینیها به پایان میرسد و بر اساس برآوردهای بینالمللی، حداکثر تا سه تا چهار دهه آینده دوره نفت خاتمه خواهد یافت.
وی افزود: اگر روند کنونی ادامه یابد، حدود ۷۰ درصد از نفت و ۸۰ درصد از گاز کشور هرگز تولید نخواهد شد. در این شرایط، نسلهای آینده حتی فرصت بهرهمندی از این ثروت را نخواهند داشت.
مقیسه با اشاره به فاصله ایران با تحولات جهانی انرژی گفت: روزی لوگوی شرکت ملی نفت ایران مایه افتخار منطقه بود، اما اکنون فاصله ما با بازیگران بزرگ انرژی نظیر آرامکو و ادنوک افزایش یافته است. آرامکو تنها با عرضه پنج درصد از سهام خود در بورسهای بینالمللی بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد و دولت عربستان نیز تضمین سود سالانه ۷۵ میلیارد دلاری برای سهامداران ارائه داد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در حالیکه شرکتهای بزرگ جهانی مسیر جذب سرمایه و تنوعبخشی به منابع مالی را طی کردهاند، ما همچنان با ساختارهای پیچیده و بروکراسیهای بازدارنده روبهرو هستیم.
او با استناد به آمار بانک مرکزی افزود: بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده است، در حالیکه نقدینگی کشور از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته، اما بهسمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت نمیشود.
مقیسه با تأکید بر اینکه مشکل اصلی صنعت نفت کمبود منابع مالی نیست بلکه بیاعتمادی و فضای تصمیمگیری سنگین است، تصریح کرد: عملکرد مدیران نفتی زیر نظر ۱۳ دستگاه نظارتی قرار دارد و همین موضوع باعث میشود تصمیمهای شجاعانه و ملی به سختی گرفته شود. در هیچ شرکت بزرگی مثل آرامکو، ادنوک یا توتال چنین شرایطی وجود ندارد.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ریل سیاستگذاری و تأمین مالی صنعت نفت گفت: مجلس، دولت و نهادهای نظارتی باید همزمان بپذیرند که فرصت اندکی برای اصلاح مسیر باقی مانده است. نباید اجازه دهیم منابع ملی در زیر زمین باقی بمانند و فرصتهای تاریخی از دست برود.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز تصمیم نگیریم، فردا دیر خواهد بود. تنها با همدلی، اصلاح نگرش و بازسازی اعتماد عمومی میتوانیم صنعت نفت را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.