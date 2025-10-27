پخش زنده
رئیس دانشگاه مازندران در آیین آغاز سال تحصیلی جدید با اعلام ثبتنام دو هزار دانشجوی نوورود، گفت: این دانشگاه با بیش از نیم قرن سابقه، بزرگترین مرکز آموزش عالی استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران در آیین افتتاحیه سال تحصیلی جدید با خیرمقدم به دانشجویان نوورود گفت: دانشگاه مازندران با قدمتی بیش از نیم قرن، بزرگترین مرکز آموزش عالی استان است که انتخاب آن نشان از توجه داوطلبان به اعتبار علمی این دانشگاه دارد.
وی افزود: این دانشگاه در بسیاری از رشتهها در سطح کشور مطرح است و متقاضیان بسیاری حتی بهصورت مهمان تمایل به تحصیل در آن دارند.
رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار دانشجو در مقاطع مختلف در ۱۳ دانشکده این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و بیش از ۴۰۰ عضو هیئت علمی در مراتب مختلف استادی، آموزش و هدایت دانشجویان را بر عهده دارند.
وی با تقدیر از جایگاه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اساتید این دانشگاه هرساله در میان برترینهای علمی کشور قرار داشته و دستاوردهای پژوهشی آنان در قالب مقالات پراستناد، اختراعات و کتابها، افتخارات ملی و بینالمللی را برای کشور به ارمغان میآورد.