رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام از وقوع یک فقره تصادف مرگبار ۳ خودرو در محور دهلران به اندیمشک، محدوده دشت عباس خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ "«بوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور دهلران–اندیمشک، محدوده دشت عباس، بلافاصله تیم‌های کارشناسی پلیس‌راه به همراه عوامل امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۳ دستگاه خودرو در این سانحه با یکدیگر برخورد کرده‌اند که در نتیجه آن، متأسفانه ۳ نفر از سرنشینان در صحنه حادثه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و ۵ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام تصریح کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، جهت ادامه درمان به بیمارستان دهلران منتقل شدند.

سرهنگ کهزادی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تصریح کرد: با توجه شدت تصادف علت تامه حادثه توسط کارشناسان پلیس‌راه در دست بررسی است.