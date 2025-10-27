به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه رویداد کار ، ورود دانشجویان به بازار کار و آشنایی آنها با نیاز‌های صنایع است.

این دومین نمایشگاه رویداد ملی کار است که در دانشگاه شیراز برپا می‌شود.

بر اساس آمار‌ها قرارداد‌های دانشگاه شیراز با حوزه صنعت در سه سال گذشته برای ارسال نیرو به این حوزه ۱۵ برابر شده است.

مهدی اسکورچی افزود: بیش از ۶۰ شرکت صنعتی در رویداد ملی، طرح خود را برای جذب نیروی کار ارائه می‌دهند.

نمایشگاه رویداد ملی کار از چهارم تا ششم آذر در دانشکده مهندسی ۲ دانشگاه شیراز در خیابان ملاصدرا برگزار خواهد شد.