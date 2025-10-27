پخش زنده
همزمان با سعادت حضرت زینب کبری (س)، رزمایش بزرگ مردمی همدلی و مواسات با هدف توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای نیازمند و بانوان سرپرست خانوار در استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در این رزمایش که به کوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسجد مقدس جمکران و با مشارکت جمعیت جهادی «موج الحسین» و خیرین استان قم برگزار شد، ۳۱۳۳ بسته معیشتی میان ۳۱۳۳ خانوار زیر پوشش، بهویژه بانوان سرپرست خانوار با خانوادههای پرجمعیت و دارای فرزند یتیم، توزیع شد.
منابع مالی این رزمایش از کمکهای مردمی و نیکوکاران تأمین شده است. هر یک از این بستهها ارزش تقریبی دو میلیون تومان دارند و شامل اقلام اساسی مانند برنج، حبوبات، روغن و دیگر کالاهای ضروری است.
جعفر صباغیان، قائممقام کمیته امداد کشور، در این مراسم با تبریک میلاد حضرت زینب (س)، این اقدام را در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در برگزاری رزمایشهای مردمی کمکرسانی دانست.
همچنین مسئول پایگاه جهادی موج الحسین قم از اجرای مرحله شصت و هفتم همایش کمکهای مومنانه خبر داد و افزود: در این مرحله ۳۵۰ بسته به ارزش یک و نیم میلیارد تومان بین خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
حاج علی حاجیزاده، با اشاره به فعالیتهای این مجموعه، از ارائه کمکهایی فراتر از بستههای معیشتی، از جمله توزیع گوشت شتر و گوسفند به خانوادههای نیازمند خاص خبر داد. وی افزود: با شناسایی و غربالگری، چهار هزار خانواده زیر پوشش قرار گرفتهاند که از این میان، یک هزار خانواده کمدرآمد، اما آبرومند که درآمد آنان کفاف زندگی را نمیدهد، برای دریافت کمک از این رزمایش انتخاب شدهاند.
وی در پایان با اشاره به فعالیتهای بینالمللی این قرارگاه جهادی، از همکاری با گروههای مقاومت در لبنان و عراق برای اجرای برنامههای فرهنگی و بازسازی اماکن مقدس خبر داد.