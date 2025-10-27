به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار مهدی معصوم‌بیگی، رئیس بازرسی کل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، از برقراری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماس با دفاتر نظارت همگانی در سال جاری خبر داد.

وی افزود: ۷۰ درصد این تماس‌ها عملیاتی شده و دفاتر نظارت همگانی انتظامی به‌عنوان یکی از پنجره‌های بسیار مهم ارتباط مردم با فراجا، به‌صورت ۲۴ ساعته در خدمت مردم است.

سردار معصوم‌بیگی خاطرنشان کرد: از این حجم تماس، حدود ۳۴ درصد مربوط به تقدیر مردم از عملکرد انتظامی در سطح کشور بوده است.

رئیس بازرسی کل فراجا در پایان تأکید کرد: داده‌های موجود حاکی از رضایتمندی قابل قبول مردم مازندران از عملکرد نیروی انتظامی این استان است.