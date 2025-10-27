هنرمندان صداوسیمای مرکز یزد در جشنواره ملی تولیدات چند رسانه‌ای ایران، ورزش، سلامتی، چهار تندیس و یک لوح افتخار کسب کردند.

درخشش هنرمندان صداوسیمای یزد در جشنواره ایران، ورزش، سلامتی

درخشش هنرمندان صداوسیمای یزد در جشنواره ایران، ورزش، سلامتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در اختتامیه جشنواره ملی رسانه‌ای «ایران، ورزش، سلامتی» که عصر یکشنبه چهارم آبان ماه در تهران برگزار شد، کاظم دهقانی اشکذری موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر بهترین برنامه در بخش خبر برای اثر «عزیز» شد.

وی همچنین توانست جایزه ویژه هیات داوران (تندیس و لوح تقدیر) بهترین برنامه تلویزیونی برای مجموعه گزارش‌ها با عنوان «تلنگر» را از آن خود کند.

مریم تقی زاده هم در این جشنواره خوش درخشید و تندیس و لوح تقدیر بهترین برنامه رادیویی در بخش برنامک و پادکست را برای اثر «ضدورزش» کسب کرد.

لوح تقدیر برنامه نمایشی جشنواره ملی تولیدات چند رسانه‌ای ایران، ورزش، سلامتی هم به حمید طلایی برای اثر «یل یزد» رسید.

محمدحسین ملک زاده هم موفق شد جایزه ویژه هیات داوران (تندیس و لوح تقدیر) بهترین برنامه تلویزیونی برای اثر «آغاز امید» را بدست آورد.