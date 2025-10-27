سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری سیصد و شصت و ششمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا نادعلی، گفت: در جلسه سیصد و شصت و ششم، شورای شهر احمدصادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نطق پیش از دستور خواهد داشت.

نادعلی در تشریح دستور جلسه گفت: نخستین دستور، ارائه گزارش توسط میثم مظفر، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص سفر به کشور چین و دستاوردهای آن است که روندها و ظرفیت‌های همکاری شهری را بررسی می‌کند.

وی افزود: دومین دستور، بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳خواهد بود.

سخنگوی شورا اعلام کرد: به ترتیب سومین و چهارمین دستور صحن فردا ، بررسی گزارش حسابرس رسمی در خصوص حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ و بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درباره حسابرسی سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ است که گزارش کمیسیون اصلی نیز در جلسه قرائت خواهد شد.

نادعلی در پایان با اشاره به ادامه روند بررسی وضع باغ یا غیرباغ بودن املاک نیز گفت: آخرین دستورجلسه صحن فردا به تعیین تکلیف 18 پلاک ثبتی در مناطق مختلف شهر تهران اختصاص خواهد داشت و تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت آن‌ها از حیث باغ یا غیرباغ بودن، با رأی اعضای شورا نهایی خواهد شد.