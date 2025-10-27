جمعی از اهالی روستای مشهد الکوبه پس از پیاده روی صبحگاهی، از نمایشگاه محصولات محلی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعی از اهالی روستای مشهد الکوبه پس از پیاده روی صبحگاهی با حضور در سالن ورزشی از غرفههای نمایشگاه محصولات محلی بازدید کردند.
جمالیان نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع مردم روستا، با تقدیر از تلاشهای اهالی در عرصه تولید و خودکفایی روستا نشینان، بر ضرورت توجه به توسعه پایدار روستاها، حمایت از کشاورزان، و ایجاد زیرساختهای اشتغالزا در مناطق روستایی تأکید کرد.
