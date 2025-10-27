پخش زنده
نمایشگاه «شهربانو» با محوریت تقویت هویت ملی و معرفی الگوهای عفاف و حجاب، به همت سازمان بسیج اساتید، از تاریخ ۵ تا ۷ آبان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معصومه مقیمی، رئیس مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده سازمان بسیج اساتید کشور درباره برگزاری نمایشگاه شهربانو اظهار داشت: نمایشگاه شهربانو همزمان با میلاد بانوی میدان صبر و عشق و ایثار، حضرت زینب سلام الله علیها آغاز شده و تا 7 آبان دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه برپاست.
وی با اشاره به مفهوم هویت ملی گفت: هویت ملی به معنای احساس تعلق و وابستگی به سرزمین، تاریخ و فرهنگ مشترک است و متشکل از زبان و ادبیات، تاریخ و اسطورههای مشترک، ارزشهای فرهنگی و مشاهیر تاریخی و فرهنگی است.
مقیمی افزود: دانشگاهیان به عنوان قشر فرهیخته و تاثیرگذار جامعه نقش ویژهای در حفظ و بازتولید ابعاد مختلف هویت نظیر هویت ملی و هویت دینی دارند که میزان پیوند آنان با این بعد از هویت از طریق آگاهی از تاریخ و فرهنگ کشور و شخصیتهای برجسته و احساس غرور نسبت به آنهاست.
وی تصریح کرد: نظام آموزشی و رسانه و محیط دانشگاه و فضای علمی فرهنگی آن از جمله عوامل موثر ایجاد این پیوند است و به تبع آن برگزاری کارگاهها، نمایشگاهها و تولید آثار هنری میتواند آن را تقویت کند.
رئیس مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده سازمان بسیج اساتید کشور ادامه داد: برگزاری نمایشگاه شهربانو نیز در همین راستا و با هدف ارتقای ابعاد مختلف هویت دانشجویان و دختران عزیزمان ازجمله هویت ملی به همت معاونت بانوان سازمان بسیج اساتید کشور برگزار شده است.
وی درباره بخشهای مختلف این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه شامل بخشهای معرفی بانوان موفق در عرصههای علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره، نگاه اندیشمندان جهان نسبت به مقوله عفاف و معرفی قوانین پوشش در دانشگاههای تراز اول دنیاست. همچنین ارائه محصولات عفاف و حجاب نیز از دیگر بخشهای نمایشگاه است.
مقیمی درباره دلیل نامگذاری این نمایشگاه توضیح داد: نامگذاری نمایشگاه به نام مبارک شهربانو نیز از آن جهت است که شهربانو، مادر گرامی امام سجاد علیهالسلام، نماد پیوند ایران و اسلام و دارای هویت بارز و برجسته ایرانی-اسلامی میباشند.