دمای هوای اصفهان به زیر صفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی پایدار درآسمان استان همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی تا ۵ روز آینده است.

لیلا امینی با بیان اینکه در این مدت دمای هوا کاهش جزئی بین یک تا ۲ درجه سلسیوس خواهد داشت، افزود: بویین میاندشت با ثبت کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر امروز سردترین نقطه استان و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین منطقه است.

وی گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.