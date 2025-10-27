به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در ششمین جلسه کمیته علمی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، در سخنانی با تأکید بر اهمیت روزافزون موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، گفت: جهان امروز درگیر رقابتی جدید موسوم به جنگ کریدورهاست؛ رقابتی که با خطوط ریلی، مسیرهای دریایی و جاده‌های ترانزیتی تعیین می‌شود. در این میدان، کشورهایی که از موقعیت جغرافیایی و امنیت مردمی برخوردارند، نقش‌آفرینان اصلی خواهند بود.

وی افزود: «منطقه جنوب شرق ایران – به‌ویژه سیستان و بلوچستان – در قلب این رقابت قرار دارد. تقویت زیرساخت‌های توسعه، ارتقای امنیت پایدار و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی، آرایش جدیدی به تعاملات منطقه‌ای خواهد داد.

رئیس کمیسیون دفاعی امنیتی شورای راهبری روابط خارجی تأکید کرد: جنگ کریدورها، جلوه‌ای از رقابت تمدنی میان شرق و غرب است و ایران با اتکا بر موقعیت ممتاز خود در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، می‌تواند محور توازن جدید در منطقه باشد.

وی افزود: هدف اصلی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، خروج از کلی‌گویی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های متنوع این منطقه است. ظرفیت های سیستان و بلوچستان می تواند ضامن آینده اقتصادی ایران و جایگزین احتمالی نفت باشد.

سرلشکر صفوی با اشاره به اینکه این همایش باید با دوره‌های پیشین متمایز باشد، بیان داشت: یکی از اهداف مهم برگزاری این همایش، یافتن راه حل های علمی و کاربردی برای پیشرفت و رشد بیش از پیش منطقه جنوب شرق کشور، به‌ویژه در حوزه حیاتی کریدورها است. ما این بار به دنبال طرح‌های تئوریک نیستیم؛ به عنوان یک مطالبه عمومی از همه دستگاه های مشارکت‌کننده تقاضا می‌کنیم که راهکارهای عملی و قابل اجرا ارائه نمایند.

رئیس همایش در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های بی‌بدیل منطقه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: منطقه جنوب شرق کشور دارای ظرفیت‌های فراوانی است که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را تضمین کند و حتی در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود. فعال‌سازی این پتانسیل‌ها تنها از طریق برنامه‌ریزی دقیق میسر است.

وی یادآور شد: تمام تلاش خود را معطوف خواهیم کرد که این همایش با تمام همایش‌های قبلی متفاوت باشد و نتایج ملموس و قابل استفاده‌ای برای دولت و منطقه به دست آید. این همایش باید تبدیل به یک مرکز فکری عملیاتی برای توسعه جنوب شرق شود.

ششمین جلسه کمیته علمی همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» با حضور نمایندگان ۶۸ دستگاه و سازمان لشکری و کشوری برگزار شد.

این همایش بر اساس ابلاغیه شهید سپهبد پاسدار محمد باقری رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، و با تأیید و تأکید امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس فعلی ستاد کل نیروهای مسلح، برای اجرا به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی ابلاغ گردیده است.

جلسه مذکور به ریاست سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی، رئیس پژوهشگاه و رئیس همایش، و با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر هادی مرادپیری، معاون هماهنگ‌کننده پژوهشگاه و رئیس کمیته علمی، برگزار شد.

هدف اصلی این همایش، شناسایی و ارائه راه‌کارهای علمی و کاربردی است که بتواند به صورت مستقیم در مرتفع‌سازی بخشی از چالش‌های اساسی منطقه جنوب شرق کشور مؤثر واقع شود. در راستای این هدف، نمایندگان دستگاه‌های حاضر به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه همکاری علمی مرتبط با محورهای همایش پرداختند. جمع‌بندی این گزارش‌ها به‌عنوان مبنای تدوین برنامه عملیاتی کمیته علمی در مرحله بعد مورد بررسی قرار گرفت.

همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» با تمرکز بر ارائه خروجی‌های ملموس، بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.