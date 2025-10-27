به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ زنگ پدافند غیر عامل امروز در مدارس گلستان با هدف آشنایی دانش آموزان با پدافند غیرعامل و انجام اقدامات پیشگیرانه به ویژه برای مصون ماندن از تهدیدات فضای مجازی نواخته شد.

شعار هفته پدافند غیر عامل امسال تاب آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی اعلام شده است.

در گرگان زنگ پدافند غیر عامل به طور نمادین در مدرسه دخترانه رحمتی گرگان به صدا در آمد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در این مراسم آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و استفاده نادرست از فضای مجازی را از مهمترین تهدیدات برای دانش آموزان دانست.

محمد حمیدی گفت : برای مقابله با این تهدیدها باید اقداماتی برای ارتقای آگاهی دانش آموزان انجام داد.