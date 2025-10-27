فرماندار شهرستان درگزین گفت: روزانه ۶ هزار و ۶۰۰ تن سیمان در کارخانه سیمان شاهنجرین تولید و به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد سلطان ابراهیمیان افزود: در این کارخانه ۴۲۰ نفر مشغول بکار هستند و تولیدات علاوه بر استان همدان به استان‌های مجاور هم ارسال می‌شود.

او تصریح کرد: همچنین تولیدات کارخانه سیمان شاهنجرین به کشور‌های عمان وکویت هم ارسال می‌شود.

این کارخانه علاوه بر تولید سیمان اقدام به احداث نیروگاه سی مگاواتی برای تامین برق در مساحتی حدود۴۰ هکتار کرده است.

همچنین کارخانه سیمان شاهنجرین در راستای حفظ محیط زیست اقدام به احداث تصفیه آب کرده که از آن برای آبیاری فضای سبز کارخانه استفاده می شود.

مجموعه تولیدی کارخانه سیمان شاهنجرین از سال ۱۳۷۵شروع بکار کرده است و مرحله دوم این کارخانه سال ۱۳۸۵ به بهره بردار رسید.